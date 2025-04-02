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Минфин изучит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин изучит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе
Минфин изучит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе - 02.04.2025, ПРАЙМ
Минфин изучит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе
Минфин РФ рассмотрит возможность господдержки для разработки газовых трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) "Новатэка" в Надым-Пур-Тазовском регионе, однако решений... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:35+0300
2025-04-02T15:35+0300
экономика
россия
новатэк
минфин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрит возможность господдержки для разработки газовых трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) "Новатэка" в Надым-Пур-Тазовском регионе, однако решений пока не принято, сообщил РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. "Там было обращение ("Новатэка" – ред.). Финансово-экономическую модель будем смотреть. Никаких решений не принято", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, ведется ли работа над господдержкой газовых ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе. Надым-Пур-Тазовский регион в Ямало-Ненецком автономном округе – ключевой для добычи газа в России. Там расположены 120 месторождений, в том числе гиганты Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, а также создана вся необходимая инфраструктура для добычи газа. Зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин в 2023 году заявил, что считает необходимым введение преференций для добычи трудноизвлекаемых запасов газа. По его словам, России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций. Глава компании Леонид Михельсон тогда же заявлял, что "Новатэк" намерен продолжать обсуждение по внесению в перечень ТРИЗ газа из глубоких залежей в Надым-Пур-Тазовском регионе. Сазанов в интервью РИА Новости сообщал, что бюджетные возможности по стимулированию добычи ТРИЗ нефти и газа ограничены, Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года.
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россия, новатэк, минфин
Экономика, РОССИЯ, Новатэк, Минфин
15:35 02.04.2025
 
Минфин изучит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе

Минфин рассмотрит господдержку для разработки ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрит возможность господдержки для разработки газовых трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) "Новатэка" в Надым-Пур-Тазовском регионе, однако решений пока не принято, сообщил РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Там было обращение ("Новатэка" – ред.). Финансово-экономическую модель будем смотреть. Никаких решений не принято", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, ведется ли работа над господдержкой газовых ТРИЗ "Новатэка" в Надым-Пур-Тазе.
Надым-Пур-Тазовский регион в Ямало-Ненецком автономном округе – ключевой для добычи газа в России. Там расположены 120 месторождений, в том числе гиганты Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, а также создана вся необходимая инфраструктура для добычи газа.
Зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин в 2023 году заявил, что считает необходимым введение преференций для добычи трудноизвлекаемых запасов газа. По его словам, России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций. Глава компании Леонид Михельсон тогда же заявлял, что "Новатэк" намерен продолжать обсуждение по внесению в перечень ТРИЗ газа из глубоких залежей в Надым-Пур-Тазовском регионе.
Сазанов в интервью РИА Новости сообщал, что бюджетные возможности по стимулированию добычи ТРИЗ нефти и газа ограничены, Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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