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ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:14+0300
2025-04-02T12:14+0300
2025-04-02T12:38+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин."На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
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финансы
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
ЦБ допускает повышение ставки, если траектория снижения инфляции превысит прогноз
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.
Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
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