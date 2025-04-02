Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250402/tsb-856310780.html
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:14+0300
2025-04-02T12:38+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин."На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
https://1prime.ru/20250402/vklad-856306682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Банк России, Финансы
12:14 02.04.2025 (обновлено: 12:38 02.04.2025)
 
ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

ЦБ допускает повышение ставки, если траектория снижения инфляции превысит прогноз

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз - 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сказал он.
Также Заботкин отметил, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля.
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в банках
10:39
 
Банк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала