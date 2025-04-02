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ЦБ оценил число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ оценил число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России
ЦБ оценил число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России
К российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - за прошлый год подключилось 18 нерезидентов из четырёх стран, таким... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:11+0300
2025-04-02T13:11+0300
банк россии
финансы
swift
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. К российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - за прошлый год подключилось 18 нерезидентов из четырёх стран, таким образом, количество участников выросло до 177 нерезидентов из 24 стран, об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в Госдуме. "Зарубежные партнеры из наших дружественных стран, несмотря на всю ситуацию, проявляют интерес к работе с российской платежной инфраструктурой. У нас за 2024 год к нашей системе СПФС продолжают подключаться нерезиденты. За этот год 18 подключились из четырёх стран. Таким образом, всего у нас на сегодня 177 иностранных участников из 24 стран. Это взаимодействие с нашими банками по части расчетов по корсчетам, это закрытые, защищенные каналы", - сказала она. "Естественно, эта работа будет продолжаться и ведется работа и на уровне банков, и с нашей стороны по подключению новых участников", - заключила Бакина. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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финансы, swift
Банк России, Финансы, SWIFT
13:11 02.04.2025
 
ЦБ оценил число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России

ЦБ: число нерезидентов, подключившихся к аналогу SWIFT в России выросло на 11%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. К российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - за прошлый год подключилось 18 нерезидентов из четырёх стран, таким образом, количество участников выросло до 177 нерезидентов из 24 стран, об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в Госдуме.
"Зарубежные партнеры из наших дружественных стран, несмотря на всю ситуацию, проявляют интерес к работе с российской платежной инфраструктурой. У нас за 2024 год к нашей системе СПФС продолжают подключаться нерезиденты. За этот год 18 подключились из четырёх стран. Таким образом, всего у нас на сегодня 177 иностранных участников из 24 стран. Это взаимодействие с нашими банками по части расчетов по корсчетам, это закрытые, защищенные каналы", - сказала она.
"Естественно, эта работа будет продолжаться и ведется работа и на уровне банков, и с нашей стороны по подключению новых участников", - заключила Бакина.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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