https://1prime.ru/20250402/tsb-856320732.html
ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов
ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов
Основными дезинфляционными факторами в РФ являются снижение геополитической напряженности (в краткосрочном периоде), а также более быстрое и значительное... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:31+0300
2025-04-02T16:31+0300
2025-04-02T16:31+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Основными дезинфляционными факторами в РФ являются снижение геополитической напряженности (в краткосрочном периоде), а также более быстрое и значительное замедление роста кредитования, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Основные дезинфляционные факторы включают:… снижение геополитической напряженности. В краткосрочном периоде это может способствовать замедлению инфляции. Однако в среднесрочной перспективе эффекты могут быть менее однозначными и будут зависеть от того, как сложится баланс спроса и предложения в экономике", - говорится в документе. Также в резюме среди основных дезинфляционных факторов названо "более быстрое и значительное замедление роста кредитования". "Это может произойти из‑за более жестких ценовых и неценовых условий кредитования, включая снижение риск-аппетита банков под влиянием оценки ими экономических тенденций, а также совокупности принятых Банком России решений", - сказано в документе. При этом чрезмерное замедление роста кредитования приведет к более существенному охлаждению внутреннего спроса, более быстрому снижению инфляции и отклонению ее вниз от цели, отмечает регулятор.
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финансы
ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов
ЦБ: снижение геополитической напряженности является дезинфляционным фактором
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Основными дезинфляционными факторами в РФ являются снижение геополитической напряженности (в краткосрочном периоде), а также более быстрое и значительное замедление роста кредитования, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Основные дезинфляционные факторы включают:… снижение геополитической напряженности. В краткосрочном периоде это может способствовать замедлению инфляции. Однако в среднесрочной перспективе эффекты могут быть менее однозначными и будут зависеть от того, как сложится баланс спроса и предложения в экономике", - говорится в документе.
Также в резюме среди основных дезинфляционных факторов названо "более быстрое и значительное замедление роста кредитования".
"Это может произойти из‑за более жестких ценовых и неценовых условий кредитования, включая снижение риск-аппетита банков под влиянием оценки ими экономических тенденций, а также совокупности принятых Банком России решений", - сказано в документе.
При этом чрезмерное замедление роста кредитования приведет к более существенному охлаждению внутреннего спроса, более быстрому снижению инфляции и отклонению ее вниз от цели, отмечает регулятор.
ЦБ должен добиваться возвращения инфляции к цели, заявил регулятор