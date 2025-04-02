https://1prime.ru/20250402/tsb-856320732.html

ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов

ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов - 02.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал один из главных дезинфляционных факторов

Основными дезинфляционными факторами в РФ являются снижение геополитической напряженности (в краткосрочном периоде), а также более быстрое и значительное... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:31+0300

2025-04-02T16:31+0300

2025-04-02T16:31+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Основными дезинфляционными факторами в РФ являются снижение геополитической напряженности (в краткосрочном периоде), а также более быстрое и значительное замедление роста кредитования, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Основные дезинфляционные факторы включают:… снижение геополитической напряженности. В краткосрочном периоде это может способствовать замедлению инфляции. Однако в среднесрочной перспективе эффекты могут быть менее однозначными и будут зависеть от того, как сложится баланс спроса и предложения в экономике", - говорится в документе. Также в резюме среди основных дезинфляционных факторов названо "более быстрое и значительное замедление роста кредитования". "Это может произойти из‑за более жестких ценовых и неценовых условий кредитования, включая снижение риск-аппетита банков под влиянием оценки ими экономических тенденций, а также совокупности принятых Банком России решений", - сказано в документе. При этом чрезмерное замедление роста кредитования приведет к более существенному охлаждению внутреннего спроса, более быстрому снижению инфляции и отклонению ее вниз от цели, отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20250402/inflyatsiya-856319836.html

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финансы