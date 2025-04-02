https://1prime.ru/20250402/tsb-856321797.html

ЦБ хочет включить в расчет ПСК субсидию Минфина по льготной ипотеке

ЦБ хочет включить в расчет ПСК субсидию Минфина по льготной ипотеке - 02.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ хочет включить в расчет ПСК субсидию Минфина по льготной ипотеке

ЦБ РФ планирует изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК), включив в формулу субсидию Минфина, получаемую банком в рамках льготных ипотечных... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:53+0300

2025-04-02T16:53+0300

2025-04-02T16:53+0300

банк россии

финансы

пск

минфин

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК), включив в формулу субсидию Минфина, получаемую банком в рамках льготных ипотечных программ, рассказала начальник управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольга Шеховцова. "Тот сценарий, который мы обсуждаем – это возможность ограничивать пределы ПСК (полная стоимость кредита – ред.) таким образом, чтобы она учитывала и процентную ставку, и субсидию от Минфина, и чтобы совокупность всех этих платежей не выводила ПСК по комбо-ипотеке за рамки предельного ПСК (среднерыночного показателя ПСК, увеличенного на одну треть)", – сказала Шеховцова, выступая на съезде Ассоциации российских банков. Ставки по ипотечным программам банков в России по действующим нормам не должны более чем на треть превышать значение ПСК, которое регулятор рассчитывает ежеквартально. В расчет ПСК включатся все расходы заёмщика по кредиту: тело долга, начисленные по нему проценты и дополнительные траты, такие как страховка или банковские комиссии. Вместе с тем, по словам Шеховцовой, на рынке существует практика так называемой комбо-ипотеки, когда выдается льготная семейная ипотека, но денежных средств не хватает и вторая часть кредита выдается на рыночных условиях. При этом ставки на эту рыночную часть комбо-ипотеки часто бывают значительно выше рынка. "У нас были ажиотажные процентные ставки до 280% годовых на вторую рыночную часть кредита. Сейчас они, конечно, стали меньше, но остаются высокими по сравнению с рыночными ставками по стандартной ипотеке. Безусловно, это заботит Банк России, мы находимся в тесном диалоге с рынком", - сказала она. По ее словам, регулятор обсуждает с рынком возможные решения этой проблемы. "Сейчас мы на стадии диалога, это не итоговый вариант реализации, но мы надеемся, что он будет к нему близок", – подчеркнула она. "И конечно, мы надеемся, что когда ситуация с процентными ставками нормализуется, банки очень ответственно и активно будут инициировать рефинансирование подобного рода кредитов, взятых под высокие процентные ставки, и клиенты будут жить с кредитами уже по новым рыночным условиям", – добавила Шеховцова.

https://1prime.ru/20250402/tsb-856320732.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, пск, минфин