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"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:26+0300
2025-04-02T15:26+0300
вооружения
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest."Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, ее скорость достигает девяти скоростей звука.Ракеты "Циркон" уже стоят на вооружении фрегатов проекта 22350, новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", а также крейсера "Адмирал Нахимов" и подводных лодок проекта 949А "Антей". В будущем ожидается, что все новые фрегаты и корветы также будут оснащены "Цирконом".
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россия, запад
Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД
15:26 02.04.2025
 
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия

NI: российская ракета "Циркон" представляет смертельную угрозу для кораблей

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest.
"Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, ее скорость достигает девяти скоростей звука.
Ракеты "Циркон" уже стоят на вооружении фрегатов проекта 22350, новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", а также крейсера "Адмирал Нахимов" и подводных лодок проекта 949А "Антей". В будущем ожидается, что все новые фрегаты и корветы также будут оснащены "Цирконом".
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