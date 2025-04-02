https://1prime.ru/20250402/tsirkon-856318087.html

"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия

"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:26+0300

2025-04-02T15:26+0300

2025-04-02T15:26+0300

вооружения

россия

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/93/842899393_14:0:1607:896_1920x0_80_0_0_2e868862c2653ed0304b2ba39ec10ee5.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest."Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, ее скорость достигает девяти скоростей звука.Ракеты "Циркон" уже стоят на вооружении фрегатов проекта 22350, новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", а также крейсера "Адмирал Нахимов" и подводных лодок проекта 949А "Антей". В будущем ожидается, что все новые фрегаты и корветы также будут оснащены "Цирконом".

https://1prime.ru/20250330/oruzhie-856225761.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад