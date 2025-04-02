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"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:26+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest."Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, ее скорость достигает девяти скоростей звука.Ракеты "Циркон" уже стоят на вооружении фрегатов проекта 22350, новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", а также крейсера "Адмирал Нахимов" и подводных лодок проекта 949А "Антей". В будущем ожидается, что все новые фрегаты и корветы также будут оснащены "Цирконом".
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Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД
"Смертельная угроза". В США испугались нового российского оружия
NI: российская ракета "Циркон" представляет смертельную угрозу для кораблей
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, говорится в материале издания National Interest
.
"Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, ее скорость достигает девяти скоростей звука.
Ракеты "Циркон" уже стоят на вооружении фрегатов проекта 22350, новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", а также крейсера "Адмирал Нахимов" и подводных лодок проекта 949А "Антей". В будущем ожидается, что все новые фрегаты и корветы также будут оснащены "Цирконом".
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