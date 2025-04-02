Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/turizm-856317360.html
Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик
Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик - 02.04.2025, ПРАЙМ
Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик
Рост турпотока до 20% демонстрируют Туапсе, Сочи, Геленджик и азовское побережье Кубани, а владельцы отелей в Анапе "выйдут в ноль", заявил вице-президент... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:14+0300
2025-04-02T15:14+0300
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg
КРАСНОДАР, 2 апр - ПРАЙМ. Рост турпотока до 20% демонстрируют Туапсе, Сочи, Геленджик и азовское побережье Кубани, а владельцы отелей в Анапе "выйдут в ноль", заявил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчан. "Большой плюс получит Геленджик. Мы уже видим тут плюс 17%, Сочи — плюс 17-18%, Туапсинский округ — плюс 20% и те регионы Краснодарского края, которые выходят на Азовское побережье. Здесь тоже достаточно большой рост бронирований, поэтому в целом для края никакой проблемы не видим", - отметил Мкртчан, слова которого передаёт краевой оперштаб. В целом, по его словам, для Кубани "никакой проблемы в курортном сезоне" не видно, так как прогноз на высокий сезон в Краснодарском крае у туроператоров позитивный. При этом те отдыхающие, которые боятся выделения мазута в воде или на пляже, смогут выбрать санаторно-курортный и спортивный отдых. "Естественно, образовательные мероприятия, профсоюзные путевки, вот все это приедет в полном объеме", - добавил Мкртчан. "Если брать Анапу, особенно Витязево, Благовещенскую, то в этом году, я думаю, что владельцы отелей выйдут в ноль. Да, большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет", - заключает Мкртчан.
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d42fda4e113a0aada0fa58f863da70ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
15:14 02.04.2025
 
Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик

Альянс турагентств РФ отметил рост турпотока до 20% в Туапсе, Сочи, Геленджик

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 2 апр - ПРАЙМ. Рост турпотока до 20% демонстрируют Туапсе, Сочи, Геленджик и азовское побережье Кубани, а владельцы отелей в Анапе "выйдут в ноль", заявил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчан.
"Большой плюс получит Геленджик. Мы уже видим тут плюс 17%, Сочи — плюс 17-18%, Туапсинский округ — плюс 20% и те регионы Краснодарского края, которые выходят на Азовское побережье. Здесь тоже достаточно большой рост бронирований, поэтому в целом для края никакой проблемы не видим", - отметил Мкртчан, слова которого передаёт краевой оперштаб.
В целом, по его словам, для Кубани "никакой проблемы в курортном сезоне" не видно, так как прогноз на высокий сезон в Краснодарском крае у туроператоров позитивный. При этом те отдыхающие, которые боятся выделения мазута в воде или на пляже, смогут выбрать санаторно-курортный и спортивный отдых.
"Естественно, образовательные мероприятия, профсоюзные путевки, вот все это приедет в полном объеме", - добавил Мкртчан.
"Если брать Анапу, особенно Витязево, Благовещенскую, то в этом году, я думаю, что владельцы отелей выйдут в ноль. Да, большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет", - заключает Мкртчан.
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
27 марта, 20:43
 
ТуризмБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала