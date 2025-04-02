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Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик

Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик - 02.04.2025, ПРАЙМ

Альянс турагентств России отметил рост турпотока в Туапсе, Сочи и Геленджик

Рост турпотока до 20% демонстрируют Туапсе, Сочи, Геленджик и азовское побережье Кубани, а владельцы отелей в Анапе "выйдут в ноль", заявил вице-президент... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:14+0300

2025-04-02T15:14+0300

2025-04-02T15:14+0300

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КРАСНОДАР, 2 апр - ПРАЙМ. Рост турпотока до 20% демонстрируют Туапсе, Сочи, Геленджик и азовское побережье Кубани, а владельцы отелей в Анапе "выйдут в ноль", заявил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчан. "Большой плюс получит Геленджик. Мы уже видим тут плюс 17%, Сочи — плюс 17-18%, Туапсинский округ — плюс 20% и те регионы Краснодарского края, которые выходят на Азовское побережье. Здесь тоже достаточно большой рост бронирований, поэтому в целом для края никакой проблемы не видим", - отметил Мкртчан, слова которого передаёт краевой оперштаб. В целом, по его словам, для Кубани "никакой проблемы в курортном сезоне" не видно, так как прогноз на высокий сезон в Краснодарском крае у туроператоров позитивный. При этом те отдыхающие, которые боятся выделения мазута в воде или на пляже, смогут выбрать санаторно-курортный и спортивный отдых. "Естественно, образовательные мероприятия, профсоюзные путевки, вот все это приедет в полном объеме", - добавил Мкртчан. "Если брать Анапу, особенно Витязево, Благовещенскую, то в этом году, я думаю, что владельцы отелей выйдут в ноль. Да, большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет", - заключает Мкртчан.

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туризм, бизнес, россия