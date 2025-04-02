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Более трех тысяч организаций стали площадками для тестирования мигрантов

Более трех тысяч организаций стали площадками для тестирования мигрантов - 02.04.2025, ПРАЙМ

Более трех тысяч организаций стали площадками для тестирования мигрантов

Свыше 3 тысяч организаций стали площадками для тестирования детей мигрантов на знание русского языка, следует из документа Минпросвещения РФ. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T02:11+0300

2025-04-02T02:11+0300

2025-04-02T02:11+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Свыше 3 тысяч организаций стали площадками для тестирования детей мигрантов на знание русского языка, следует из документа Минпросвещения РФ. В списке министерства представлены регионы России, а также их муниципальные учреждения, где ребенку можно будет сдать тест на знание русского языка для приема в школу. Всего, согласно документу Минпросвещения, таких организаций свыше 3,1 тысяч. В новых регионах РФ также можно будет пройти экзаменацию. Так, например, в ДНР для этого выделено 10 площадок. Дети мигрантов с 1 апреля 2025 года начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты теста, которые сформированы индивидуально для каждой ступени обучения - с 1 по 11 класс. У ребенка будут проверять навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца. Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ.

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общество , россия, рф, москва, владимир путин, минпросвещения