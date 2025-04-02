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Минсельхоз не увидел оснований для индексации отпускных цен на удобрения

Минсельхоз не увидел оснований для индексации отпускных цен на удобрения - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз не увидел оснований для индексации отпускных цен на удобрения

Минсельхоз РФ не видит оснований для индексации отпускных цен на минеральные удобрения в России: эта мера может снизить их доступность для аграриев и... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:32+0300

2025-04-02T17:32+0300

2025-04-02T17:32+0300

экономика

сельское хозяйство

минсельхоз

россия

удобрения

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не видит оснований для индексации отпускных цен на минеральные удобрения в России: эта мера может снизить их доступность для аграриев и существенно увеличить себестоимость сельхозпроизводства, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в среду в Минпромторге РФ сообщили агентству, что поддерживают решение об индексации внутренних цен на минеральные удобрения и считают, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и "не отвечают в полной мере сегодняшним условиям". "В настоящее время Минсельхоз России не видит оснований для индексации отпускных цен на минеральные удобрения. Такое решение может привести к снижению доступности удобрений для сельхозтоваропроизводителей и существенному увеличению себестоимости сельхозпроизводства", - полагают в Минсельхозе. Там отметили, что действующие предельные уровни цен достигнуты не всеми компаниями. "Вместе с тем Минсельхоз готов рассмотреть обоснованные предложения заинтересованных сторон для выработки оптимальных решений", - добавили в ведомстве. В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а в марте вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. Позднее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%.

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сельское хозяйство, минсельхоз, россия, удобрения