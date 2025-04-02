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Минэнерго оценило потери угольной отрасли России - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго оценило потери угольной отрасли России
Минэнерго оценило потери угольной отрасли России - 02.04.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило потери угольной отрасли России
Угольная промышленность России потеряла примерно 2,1 триллиона рублей с 2022 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:15+0300
2025-04-02T09:15+0300
энергетика
промышленность
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Угольная промышленность России потеряла примерно 2,1 триллиона рублей с 2022 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей, которая состоялась 1 апреля. "Российская угольная отрасль с 2022 года потеряла почти 2,1 триллиона рублей в результате санкционного давления и негативных внутрироссийских факторов, включая фискальные меры", - пишет издание со ссылкой на материалы ведомства. Отмечается, что основная часть потерь, а именно почти 1,26 триллиона рублей, связана с введенными против российских предприятий ограничениями и другими "внешними вызовами". Кроме того, примерно 826 миллиардов рублей изъято из угольной отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки внутри страны, уточнили в газете со ссылкой на оценку Минэнерго. В частности, экспортеры угля потеряли 515 миллиардов рублей из-за полной остановки или ограничения поставок на премиальные рынки: страны Евросоюза, а также Японию, Южную Корею и Тайвань (Китай), добавили там же. По оценке Минэнерго, на внутреннем рынке из-за невывоза угля по железной дороге на восток потери составили 424 миллиарда рублей, пишет издание. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года заявил, что Россия может нарастить свой экспорт угля, так как запасы собственных ресурсов у других стран не так велики, но для этого нужно решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля. Помимо этого он отметил, что правительство рассмотрит дополнительные механизмы для уверенного развития Кузбасса и других угледобывающих районов.
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промышленность, рф, уголь
Энергетика, Промышленность, РФ, уголь
09:15 02.04.2025
 
Минэнерго оценило потери угольной отрасли России

"Ведомости": угольная промышленность РФ потеряла примерно 2,1 триллиона рублей

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Угольная промышленность России потеряла примерно 2,1 триллиона рублей с 2022 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минэнерго к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей, которая состоялась 1 апреля.
"Российская угольная отрасль с 2022 года потеряла почти 2,1 триллиона рублей в результате санкционного давления и негативных внутрироссийских факторов, включая фискальные меры", - пишет издание со ссылкой на материалы ведомства.
Отмечается, что основная часть потерь, а именно почти 1,26 триллиона рублей, связана с введенными против российских предприятий ограничениями и другими "внешними вызовами".
Кроме того, примерно 826 миллиардов рублей изъято из угольной отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки внутри страны, уточнили в газете со ссылкой на оценку Минэнерго. В частности, экспортеры угля потеряли 515 миллиардов рублей из-за полной остановки или ограничения поставок на премиальные рынки: страны Евросоюза, а также Японию, Южную Корею и Тайвань (Китай), добавили там же.
По оценке Минэнерго, на внутреннем рынке из-за невывоза угля по железной дороге на восток потери составили 424 миллиарда рублей, пишет издание.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года заявил, что Россия может нарастить свой экспорт угля, так как запасы собственных ресурсов у других стран не так велики, но для этого нужно решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля. Помимо этого он отметил, что правительство рассмотрит дополнительные механизмы для уверенного развития Кузбасса и других угледобывающих районов.
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