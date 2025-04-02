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Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру
Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру - 02.04.2025, ПРАЙМ
Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:35+0300
2025-04-02T17:35+0300
экономика
финансы
украина
денис шмыгаль
всемирный банк
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Шмыгаль в конце декабря 2024 года сообщал о получении Украиной от Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.
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финансы, украина, денис шмыгаль, всемирный банк
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Всемирный банк
17:35 02.04.2025
 
Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру

Шмыгаль: Киев получит $432 млн от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Шмыгаль в конце декабря 2024 года сообщал о получении Украиной от Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.
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Рютте назвал объем помощи НАТО Украине за первый квартал 2025 года
17:13
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАДенис ШмыгальВсемирный банк
 
 
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