https://1prime.ru/20250402/ukraina-856323810.html

Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру

Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру - 02.04.2025, ПРАЙМ

Украина получит средства от Всемирного банка на транспортную инфраструктуру

Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:35+0300

2025-04-02T17:35+0300

2025-04-02T17:35+0300

экономика

финансы

украина

денис шмыгаль

всемирный банк

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Шмыгаль в конце декабря 2024 года сообщал о получении Украиной от Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.

https://1prime.ru/20250402/nato-856322871.html

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финансы, украина, денис шмыгаль, всемирный банк