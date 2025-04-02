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"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине
"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине
Россия занимает сильную позицию в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Москва диктует условия капитуляции Вашингтона, НАТО и Киева. Такое... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T21:06+0300
2025-04-02T21:08+0300
политика
россия
сша
нато
украина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия занимает сильную позицию в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Москва диктует условия капитуляции Вашингтона, НАТО и Киева. Такое мнение в социальной сети Х высказал американский военный аналитик Уилл Шрайвер.В частности, он написал: "Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать".Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, основная причина возникновения украинского конфликта стало стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. При этом американский лидер отметил, что членство Украины в НАТО никогда не обсуждалось в переговорах по заключению ресурсной сделки.
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сша
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россия, сша, нато, украина
Политика, РОССИЯ, США, НАТО, УКРАИНА
21:06 02.04.2025 (обновлено: 21:08 02.04.2025)
 
"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине

Эксперт Шрайвер: Россия диктует условия капитуляции США, НАТО и Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия занимает сильную позицию в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Москва диктует условия капитуляции Вашингтона, НАТО и Киева. Такое мнение в социальной сети Х высказал американский военный аналитик Уилл Шрайвер.
В частности, он написал: "Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам
16:33
Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, основная причина возникновения украинского конфликта стало стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. При этом американский лидер отметил, что членство Украины в НАТО никогда не обсуждалось в переговорах по заключению ресурсной сделки.
 
ПолитикаРОССИЯСШАНАТОУКРАИНА
 
 
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