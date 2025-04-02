https://1prime.ru/20250402/uregulirovanie-856328373.html

"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине

"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Диктует условия". В США сообщили страшные новости Украине

Россия занимает сильную позицию в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Москва диктует условия капитуляции Вашингтона, НАТО и Киева. Такое... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T21:06+0300

2025-04-02T21:06+0300

2025-04-02T21:08+0300

политика

россия

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украина

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия занимает сильную позицию в переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине. Москва диктует условия капитуляции Вашингтона, НАТО и Киева. Такое мнение в социальной сети Х высказал американский военный аналитик Уилл Шрайвер.В частности, он написал: "Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать".Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, основная причина возникновения украинского конфликта стало стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. При этом американский лидер отметил, что членство Украины в НАТО никогда не обсуждалось в переговорах по заключению ресурсной сделки.

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россия, сша, нато, украина