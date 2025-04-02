https://1prime.ru/20250402/uscherb-856307200.html

Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны

Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны - 02.04.2025, ПРАЙМ

Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны

Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:49+0300

2025-04-02T10:49+0300

2025-04-02T10:49+0300

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Наша страна никогда не забудет о массовом истреблении мирных жителей и других злодеяниях нацистов. В рамках проекта "Без срока давности" по искам прокуроров на основании архивных документов и материалов уголовных дел уже в 33 регионах страны судами подтверждены факты военных преступлений против человечности и геноцида немецко-фашистских захватчиков, повлекших многочисленные жертвы и ущерб свыше 137 триллионов рублей. Будем продолжать эту работу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Ранее на итоговой коллегии Генпрокуратуры Краснов сообщал о 127 триллионах рублей ущерба, нанесенного нацистами в 28 регионах.

https://1prime.ru/20250327/genprokuratura-856162182.html

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россия, игорь краснов