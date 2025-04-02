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Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны
Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны - 02.04.2025, ПРАЙМ
Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны
Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:49+0300
2025-04-02T10:49+0300
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Наша страна никогда не забудет о массовом истреблении мирных жителей и других злодеяниях нацистов. В рамках проекта "Без срока давности" по искам прокуроров на основании архивных документов и материалов уголовных дел уже в 33 регионах страны судами подтверждены факты военных преступлений против человечности и геноцида немецко-фашистских захватчиков, повлекших многочисленные жертвы и ущерб свыше 137 триллионов рублей. Будем продолжать эту работу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Ранее на итоговой коллегии Генпрокуратуры Краснов сообщал о 127 триллионах рублей ущерба, нанесенного нацистами в 28 регионах.
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россия, игорь краснов
РОССИЯ, Игорь Краснов
10:49 02.04.2025
 
Краснов оценил объем ущерба, нанесенного регионам СССР в годы войны

Краснов: ущерб, нанесенный СССР нацистами в годы войны, превысил 137 трлн рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Наша страна никогда не забудет о массовом истреблении мирных жителей и других злодеяниях нацистов. В рамках проекта "Без срока давности" по искам прокуроров на основании архивных документов и материалов уголовных дел уже в 33 регионах страны судами подтверждены факты военных преступлений против человечности и геноцида немецко-фашистских захватчиков, повлекших многочисленные жертвы и ущерб свыше 137 триллионов рублей. Будем продолжать эту работу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Ранее на итоговой коллегии Генпрокуратуры Краснов сообщал о 127 триллионах рублей ущерба, нанесенного нацистами в 28 регионах.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Генпрокуратура хочет взыскать коррупционные активы с порта Камчатки
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