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Узбекистан предложил развивать транспортные коридоры через Россию

Узбекистан предложил развивать транспортные коридоры через Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ

Узбекистан предложил развивать транспортные коридоры через Россию

Узбекистан предлагает странам Центральной Азии разработать единую транспортную стратегию, чтобы снизить стоимость поставок и транзита грузов, и развивать... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:42+0300

2025-04-02T09:42+0300

2025-04-02T09:42+0300

экономика

бизнес

россия

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 2 апр – ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам Центральной Азии разработать единую транспортную стратегию, чтобы снизить стоимость поставок и транзита грузов, и развивать международные коридоры, в том числе через Россию, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта. "Узбекистан в целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран Центральной Азии выдвигает следующие предложения: подготовить единую транспортную стратегию для стран нашего региона", - говорится в материалах, опубликованных на сайте минтранса. В ведомстве отмечают, что доля затрат на транспортировку грузов в странах Центральной Азии достигает 50% от конечной стоимости товаров, что почти в пять раз выше среднемирового показателя. Для снижения данного показателя узбекская сторона также предлагает разработать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров с применением единых тарифов, удобных для бизнеса при выходе на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Европейского Союза. К таким коридорам относятся "Китай – Центральная Азия – Кавказ – Европа", "Белоруссия– Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", "Узбекистан – Туркмения – Иран – Турция", а также строительство железнодорожных линий "Китай – Киргизия – Узбекистан", "Узбекистан – Афганистан – Пакистан", отмечает ведомство. Эти проекты обеспечат странам Центральной Азии кратчайший выход к портам Индийского океана и соединят Южную Азию с рынками Центральной Азии, России, Китая и Европы. Их реализация позволит значительно увеличить транзитный потенциал стран Центральной Азии, добавили в минтрансе.

https://1prime.ru/20250329/uzbekistan-856217056.html

узбекистан

центральная азия

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бизнес, россия, узбекистан, центральная азия