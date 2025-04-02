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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг - 02.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро -... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:54+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро - на 75,99 копейки, до 91,2044 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на четверг
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 11,5, доллара - 84,55, евро - 91,2 рубля
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро - на 75,99 копейки, до 91,2044 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.