https://1prime.ru/20250402/vdv-856302499.html

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области - 02.04.2025, ПРАЙМ

ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T05:39+0300

2025-04-02T05:39+0300

2025-04-02T05:39+0300

общество

россия

экономика

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856302499.jpg?1743561583

КУРСК, 2 апр - ПРАЙМ. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они также уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов. "Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", - сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, всу, минобороны рф