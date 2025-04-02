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ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области - 02.04.2025, ПРАЙМ
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T05:39+0300
2025-04-02T05:39+0300
общество
россия
экономика
всу
минобороны рф
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КУРСК, 2 апр - ПРАЙМ. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они также уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов. "Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", - сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в ведомстве.
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общество , россия, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, ВСУ, Минобороны РФ
05:39 02.04.2025
 
ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

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КУРСК, 2 апр - ПРАЙМ. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они также уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.
"Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", - сказали в ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в ведомстве.
 
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