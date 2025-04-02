https://1prime.ru/20250402/vizy-856329427.html

В Испании вступает в силу запрет на "золотые визы"

В Испании вступает в силу запрет на "золотые визы" - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Испании вступает в силу запрет на "золотые визы"

Испания прекращает с 3 апреля выдачу "золотых виз", которые ранее позволяли иностранцам получить вид на жительство при покупке недвижимости на сумму свыше 500... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T22:46+0300

2025-04-02T22:46+0300

2025-04-02T22:46+0300

политика

золотые визы

запрет

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg

МАДРИД, 2 апр — ПРАЙМ. Испания прекращает с 3 апреля выдачу "золотых виз", которые ранее позволяли иностранцам получить вид на жительство при покупке недвижимости на сумму свыше 500 тысяч евро, говорится в распространенном в среду пресс-релизе испанского правительства. "В четверг, 3 апреля, испанское правительство положит конец выдаче видов на жительство, связанных с инвестициями в недвижимость на сумму более 500 000 евро, известных как "золотая виза", — говорится в сообщении. Испания последовала примеру Ирландии и Португалии, которые ранее отказались от аналогичных программ. Решение также соответствует рекомендации Еврокомиссии, которая в 2022 году призвала страны ЕС прекратить предоставление гражданства или вида на жительство за инвестиции. Согласно данным, предоставленным главой департамента жилищного строительства Исабель Родригес, с 2013 по 2023 год было выдано 14 576 "золотых виз". В 2016 году была выдана 461 виза на недвижимость, в 2017 - 947, в 2018 - 998, в 2019 - 861, в 2020 - 632 и в 2021 - 997. Так, представители испанского правительства "забили тревогу", когда было выдано более 2 тысяч виз в 2022 году и более 3 тысяч в 2023 году. В ряде городов покупка недвижимости для получения визы составляет значительный процент от общего числа сделок по продаже недвижимости. Так, в Марбелье этот показатель составляет 7,1%, в Барселоне - 5,3%. "Золотые визы", также известные как инвестиционные, предоставляют возможность получить вид на жительство в стране за определенные инвестиции или бизнес-деятельность. В Испании программа "золотых виз" была запущена в 2013 году как мера стимулирования иностранных инвестиций и ускорения экономического роста. В марте 2022 года Мадрид временно приостановил выдачу этих виз гражданам РФ.

https://1prime.ru/20250331/voyna-856239576.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золотые визы, запрет