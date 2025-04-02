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ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в банках

ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в банках - 02.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в банках

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта снизилась на... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:39+0300

2025-04-02T10:39+0300

2025-04-02T10:39+0300

банк россии

финансы

банки

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта снизилась на 0,1 процентного пункта, до 20,28% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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