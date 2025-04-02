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Бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным из-за США, пишут СМИ - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным из-за США, пишут СМИ
Бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным из-за США, пишут СМИ - 02.04.2025, ПРАЙМ
Бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным из-за США, пишут СМИ
Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:55+0300
2025-04-02T14:55+0300
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ЖЕНЕВА, 2 апр – ПРАЙМ. Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за прекращения выплат США, сообщает специализирован портал Health policy watch. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации. "Бюджетный кризис ВОЗ еще серьезнее, чем предполагалось ранее. Всемирной организации здравоохранения не хватает почти 1,9 миллиарда долларов из запланированного бюджета в 4,2 миллиарда долларов на 2026-27 годы, а дефицит до конца 2025 года составит 600 миллиардов долларов, сообщили высокопоставленные должностные лица ВОЗ на глобальном совещании сотрудников ВОЗ во вторник", - говорится в материале. По информации портала, помощник генерального директора ВОЗ по коммерческим операциям Рауль Томас сообщил на встрече, что уходящая администрация президента США Джо Байдена так и не выплатила взносы в размере 130 миллионов долларов, причитавшиеся США за 2024 год. "В 2022-23 годах США предоставили ВОЗ почти миллиард долларов в виде фиксированных и добровольных взносов. В общей сложности США задолжали 260 миллионов долларов в виде взносов за 2024-25 годы – средства, которые ВОЗ вряд ли когда-либо получит от нового президента США Дональда Трампа, несмотря на юридическое обязательство по выплате. В январе Трамп объявил, что выходит из глобального агентства здравоохранения, но этот выход вступит в силу только в январе 2026 года", - подчёркивают журналисты. На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщило, что ВОЗ предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации.
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сша, воз, финансы
США, ВОЗ, Финансы
14:55 02.04.2025
 
Бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным из-за США, пишут СМИ

HPW: бюджет ВОЗ в 2025 году будет дефицитным на 600 млн долларов из-за США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема ВОЗ
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 2 апр – ПРАЙМ. Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за прекращения выплат США, сообщает специализирован портал Health policy watch.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.
"Бюджетный кризис ВОЗ еще серьезнее, чем предполагалось ранее. Всемирной организации здравоохранения не хватает почти 1,9 миллиарда долларов из запланированного бюджета в 4,2 миллиарда долларов на 2026-27 годы, а дефицит до конца 2025 года составит 600 миллиардов долларов, сообщили высокопоставленные должностные лица ВОЗ на глобальном совещании сотрудников ВОЗ во вторник", - говорится в материале.
По информации портала, помощник генерального директора ВОЗ по коммерческим операциям Рауль Томас сообщил на встрече, что уходящая администрация президента США Джо Байдена так и не выплатила взносы в размере 130 миллионов долларов, причитавшиеся США за 2024 год.
"В 2022-23 годах США предоставили ВОЗ почти миллиард долларов в виде фиксированных и добровольных взносов. В общей сложности США задолжали 260 миллионов долларов в виде взносов за 2024-25 годы – средства, которые ВОЗ вряд ли когда-либо получит от нового президента США Дональда Трампа, несмотря на юридическое обязательство по выплате. В январе Трамп объявил, что выходит из глобального агентства здравоохранения, но этот выход вступит в силу только в январе 2026 года", - подчёркивают журналисты.
На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщило, что ВОЗ предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
AFP: ВОЗ предложила сократить годовой бюджет более чем на 20 процентов
29 марта, 19:34
 
СШАВОЗФинансы
 
 
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