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Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег
Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:23+0300
2025-04-02T14:34+0300
экономика
поручение путина
возмещение
похищение денег
банки
сотовые операторы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.Также Путин поручил рассмотреть вопрос об организации автоматизированного обмена данными между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными и иными государственными органами о мошеннических действиях (включая незавершенные), совершенных в отношении граждан с использованием информационно-­коммуникационных технологий.Доклад по этому вопросу необходимо представить также до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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поручение путина, возмещение, похищение денег, банки, сотовые операторы
Экономика, поручение Путина, Возмещение, похищение денег, Банки, сотовые операторы
14:23 02.04.2025 (обновлено: 14:34 02.04.2025)
 
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег

Путин поручил узаконить возмещения денег, похищенных по вине банков и операторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.
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Также Путин поручил рассмотреть вопрос об организации автоматизированного обмена данными между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными и иными государственными органами о мошеннических действиях (включая незавершенные), совершенных в отношении граждан с использованием информационно-­коммуникационных технологий.
Доклад по этому вопросу необходимо представить также до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
 
Экономикапоручение ПутинаВозмещениепохищение денегБанкисотовые операторы
 
 
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