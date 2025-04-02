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Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег

Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег - 02.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег

Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:23+0300

2025-04-02T14:23+0300

2025-04-02T14:34+0300

экономика

поручение путина

возмещение

похищение денег

банки

сотовые операторы

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.Также Путин поручил рассмотреть вопрос об организации автоматизированного обмена данными между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными и иными государственными органами о мошеннических действиях (включая незавершенные), совершенных в отношении граждан с использованием информационно-­коммуникационных технологий.Доклад по этому вопросу необходимо представить также до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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поручение путина, возмещение, похищение денег, банки, сотовые операторы