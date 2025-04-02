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Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег
Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:23+0300
2025-04-02T14:23+0300
2025-04-02T14:34+0300
экономика
поручение путина
возмещение
похищение денег
банки
сотовые операторы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.Также Путин поручил рассмотреть вопрос об организации автоматизированного обмена данными между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными и иными государственными органами о мошеннических действиях (включая незавершенные), совершенных в отношении граждан с использованием информационно-коммуникационных технологий.Доклад по этому вопросу необходимо представить также до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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поручение путина, возмещение, похищение денег, банки, сотовые операторы
Экономика, поручение Путина, Возмещение, похищение денег, Банки, сотовые операторы
Путин поручил принять закон для возмещения украденных по вине банков денег
Путин поручил узаконить возмещения денег, похищенных по вине банков и операторов
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.
Банки предложили новый способ борьбы с мошенниками
Также Путин поручил рассмотреть вопрос об организации автоматизированного обмена данными между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными и иными государственными органами о мошеннических действиях (включая незавершенные), совершенных в отношении граждан с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Доклад по этому вопросу необходимо представить также до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.