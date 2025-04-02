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Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине
Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине - 02.04.2025, ПРАЙМ
Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине
Великобритания и Франция проведут 10 апреля очередную встречу "коалиции желающих" по Украине, она состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:34+0300
2025-04-02T15:34+0300
политика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Франция проведут 10 апреля очередную встречу "коалиции желающих" по Украине, она состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщила в среду британская совместная делегация при НАТО. "Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню проведут 10 апреля встречу коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении делегации в соцсети X. На следующий день, 11 апреля, там же состоится заседание контактной группы по Украине, которое пройдет под председательством Британии и Германии. Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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украина, франция, общество
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Общество
15:34 02.04.2025
 
Британия и Франция проведут новую встречу "коалиции желающих" по Украине

Британия и Франция проведут 10 апреля встречу "коалиции желающих" по Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Великобритания и Франция проведут 10 апреля очередную встречу "коалиции желающих" по Украине, она состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщила в среду британская совместная делегация при НАТО.
"Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню проведут 10 апреля встречу коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении делегации в соцсети X.
На следующий день, 11 апреля, там же состоится заседание контактной группы по Украине, которое пройдет под председательством Британии и Германии.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
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