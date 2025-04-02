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Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным - 02.04.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с блогером Марио Науфалу сообщил глава Сербии Александр Вучич. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:09+0300

2025-04-02T09:09+0300

2025-04-02T09:09+0300

политика

россия

владимир путин

сербия

александр вучич

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с блогером Марио Науфалу сообщил глава Сербии Александр Вучич."Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", — подчеркнул сербский лидер.Вучич также сообщил о своих планах отправиться в Москву 9 мая вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы над фашизмом.

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россия, владимир путин, сербия, александр вучич