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В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные о росте ВВП России

В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные о росте ВВП России - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные о росте ВВП России

Рост ВВП России в феврале замедлился до 0,8% в годовом выражении с 3% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:14+0300

2025-04-02T19:14+0300

2025-04-02T19:15+0300

экономика

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП России в феврале замедлился до 0,8% в годовом выражении с 3% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2025 года рост ВВП составил 0,8% год к году после 3% в январе. В феврале динамика основных макропоказателей в целом определялась в основном календарным фактором (в феврале 2025 года было на 1 день меньше, чем в феврале 2024 года)", - говорится в обзоре. "Один дополнительный рабочий день способен отразиться в статистике колебанием в несколько процентных пунктов. С исключением этого фактора темпы роста экономики в феврале были бы сопоставимы с январскими", - также прокомментировали в пресс-службе министерства статистику февраля. По итогам первых двух месяцев года экономика России прибавила 1,9%. По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.

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