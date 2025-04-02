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Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними

Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - 02.04.2025, ПРАЙМ

Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предстоящие президентские выборы во Франции, если она сможет участвовать в них, станут для нее | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:02+0300

2025-04-02T12:02+0300

2025-04-02T12:02+0300

политика

франция

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ПАРИЖ, 2 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предстоящие президентские выборы во Франции, если она сможет участвовать в них, станут для нее последними, если она не займет пост президента."Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - отметила политик в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года. Марин Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах – в 2012, 2017 и 2022 годах. Однако недавно она была приговорена по делу о растрате средств Европарламента, и суд запретил ей и другим виновникам участвовать в выборах на государственные должности.В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

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франция, марин ле пен, общество