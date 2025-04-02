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Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - 02.04.2025, ПРАЙМ
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предстоящие президентские выборы во Франции, если она сможет участвовать в них, станут для нее | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:02+0300
2025-04-02T12:02+0300
политика
франция
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общество
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ПАРИЖ, 2 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предстоящие президентские выборы во Франции, если она сможет участвовать в них, станут для нее последними, если она не займет пост президента."Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - отметила политик в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года. Марин Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах – в 2012, 2017 и 2022 годах. Однако недавно она была приговорена по делу о растрате средств Европарламента, и суд запретил ей и другим виновникам участвовать в выборах на государственные должности.В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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франция, марин ле пен, общество
Политика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Общество
12:02 02.04.2025
 
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними

Ле Пен заявила, что выборы 2027 будут последними при возможности баллотироваться

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 2 апр – ПРАЙМ. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что предстоящие президентские выборы во Франции, если она сможет участвовать в них, станут для нее последними, если она не займет пост президента.
"Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - отметила политик в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года.
Марин Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах – в 2012, 2017 и 2022 годах. Однако недавно она была приговорена по делу о растрате средств Европарламента, и суд запретил ей и другим виновникам участвовать в выборах на государственные должности.
В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 20:19
 
ПолитикаФРАНЦИЯМарин Ле ПенОбщество
 
 
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