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Захарова раскритиковала профессиональные качества главы МИД Германии
Захарова раскритиковала профессиональные качества главы МИД Германии - 02.04.2025, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала профессиональные качества главы МИД Германии
Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН. Такое мнение выразила... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:57+0300
2025-04-02T09:57+0300
2025-04-02T09:57+0300
политика
анналена бербок
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В ее случае намного более важными являются такие показатели, как, например, профессионализм. Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии - сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik. По мнению Захаровой, Бербок возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний и опыта.Дипломат также усомнилась в в прозрачности образования Бербок, отмечая, что это вызывает затруднения при определении уровня ее образования.
https://1prime.ru/20250401/berbok-856293628.html
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анналена бербок, мария захарова, общество
Политика, Анналена Бербок, Мария Захарова, Общество
Захарова раскритиковала профессиональные качества главы МИД Германии
Захарова: Бербок не хватит профессионализма для поста председателя ГА ООН
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ее случае намного более важными являются такие показатели, как, например, профессионализм. Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии - сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
По мнению Захаровой, Бербок возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний и опыта.
Дипломат также усомнилась в в прозрачности образования Бербок, отмечая, что это вызывает затруднения при определении уровня ее образования.
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