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"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:32+0300
2025-04-02T10:32+0300
2025-04-02T10:32+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину…" — заметил политик.Филиппо также призвал провести митинг за мир и прекратить выделение денег Киеву в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон стараются привлечь 37 стран к созданию коалиции для размещения миротворцев в Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву.
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Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского
Филиппо: слова Зеленского говорят о продвижении плана отправки войск на Украину
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким мнением в социальной сети Х поделился
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину…" — заметил политик.
Филиппо также призвал провести митинг за мир и прекратить выделение денег Киеву в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон стараются привлечь 37 стран к созданию коалиции для размещения миротворцев в Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву.
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ