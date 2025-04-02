Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250402/zelenskiy-856306332.html
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:32+0300
2025-04-02T10:32+0300
политика
украина
франция
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину…" — заметил политик.Филиппо также призвал провести митинг за мир и прекратить выделение денег Киеву в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон стараются привлечь 37 стран к созданию коалиции для размещения миротворцев в Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву.
https://1prime.ru/20250401/vybory-856284843.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
10:32 02.04.2025
 
"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского

Филиппо: слова Зеленского говорят о продвижении плана отправки войск на Украину

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину…" — заметил политик.
Филиппо также призвал провести митинг за мир и прекратить выделение денег Киеву в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон стараются привлечь 37 стран к созданию коалиции для размещения миротворцев в Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ
Вчера, 15:03
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала