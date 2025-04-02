https://1prime.ru/20250402/zelenskiy-856306332.html

"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского

"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Движутся полным ходом". Во Франции ужаснулись словам Зеленского

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:32+0300

2025-04-02T10:32+0300

2025-04-02T10:32+0300

политика

украина

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке встречи с представителями ряда стран говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину…" — заметил политик.Филиппо также призвал провести митинг за мир и прекратить выделение денег Киеву в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон стараются привлечь 37 стран к созданию коалиции для размещения миротворцев в Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву.

https://1prime.ru/20250401/vybory-856284843.html

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украина, франция, владимир зеленский