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Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США

Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США

Стоимость золота растет в среду вечером в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, следует из данных торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,39 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,55%, до 3 163,39 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,17%, до 34,71 доллара за унцию. Трейдеры в среду ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом. Подписание президентского указа, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч, аналитики ждали рост показателя на 105 тысяч.

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