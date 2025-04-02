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Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250402/zoloto-856325055.html
Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США
Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США
Стоимость золота растет в среду вечером в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, следует из данных торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:20+0300
2025-04-02T18:21+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,39 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,55%, до 3 163,39 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,17%, до 34,71 доллара за унцию. Трейдеры в среду ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом. Подписание президентского указа, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч, аналитики ждали рост показателя на 105 тысяч.
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золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
18:20 02.04.2025 (обновлено: 18:21 02.04.2025)
 
Цены на золото идут вверх перед объявлением о новых пошлинах США

Торги: золото дорожает перед объявлением Трампа о новых импортных пошлинах

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 17,39 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,55%, до 3 163,39 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,17%, до 34,71 доллара за унцию.
Трейдеры в среду ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом. Подписание президентского указа, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск.
Золото, слитки
Цены на золото несущественно замедлили рост
Вчера, 18:22
Инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч, аналитики ждали рост показателя на 105 тысяч.
 
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