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В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp
В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp - 03.04.2025, ПРАЙМ
В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp
Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, гражданин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы до 10 лет по статье 159 УК РФ,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:30+0300
2025-04-03T11:30+0300
мошенничество
россия
технологии
whatsapp
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, гражданин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы до 10 лет по статье 159 УК РФ, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что самому молодому установленному участнику такой "аренды" десять лет: мальчик предоставил свой аккаунт колл-центру за 1,5 тысячи рублей.
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россия, технологии, whatsapp, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, Технологии, WhatsApp, МВД
11:30 03.04.2025
 
В МВД пригрозили тюремным сроком за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp

МВД: за передачу мошенникам аккаунта в WhatsApp грозит до 10 лет колонии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, гражданин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы до 10 лет по статье 159 УК РФ, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что самому молодому установленному участнику такой "аренды" десять лет: мальчик предоставил свой аккаунт колл-центру за 1,5 тысячи рублей.
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