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Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США
Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:54+0300
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ПАРИЖ, 3 апр - ПРАЙМ. Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS). Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Во Франции можно опасаться снижения экспорта на примерно 800 миллионов евро, это цифра в отношении 27 стран ЕС составляет 1,6 миллиарда", - сказано в пресс-релизе федерации. Выражая сожаление о введении американских пошлин, в федерации утверждают, что решение Вашингтона негативно скажется как на французских экспортерах, так и на их американских партнерах, включая импортеров, оптовиков, представителей розничной торговли, а также на самих потребителях.
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Экономика, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, США, Мировая экономика, ЕС, алкоголь
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта на 800 млн евро из-за пошлин США
ПАРИЖ, 3 апр - ПРАЙМ. Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS).
Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
"Во Франции можно опасаться снижения экспорта на примерно 800 миллионов евро, это цифра в отношении 27 стран ЕС составляет 1,6 миллиарда", - сказано в пресс-релизе федерации.
Последствия от введения пошлин США будут глобальными, заявил Медведев
Выражая сожаление о введении американских пошлин, в федерации утверждают, что решение Вашингтона негативно скажется как на французских экспортерах, так и на их американских партнерах, включая импортеров, оптовиков, представителей розничной торговли, а также на самих потребителях.