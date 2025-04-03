Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/alkogol-856352909.html
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США
Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:54+0300
2025-04-03T14:54+0300
экономика
франция
дональд трамп
сша
мировая экономика
ес
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/01/764010129_0:396:5184:3312_1920x0_80_0_0_dea30649be32d2c434ed42d3eee9ef80.jpg
ПАРИЖ, 3 апр - ПРАЙМ. Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS). Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Во Франции можно опасаться снижения экспорта на примерно 800 миллионов евро, это цифра в отношении 27 стран ЕС составляет 1,6 миллиарда", - сказано в пресс-релизе федерации. Выражая сожаление о введении американских пошлин, в федерации утверждают, что решение Вашингтона негативно скажется как на французских экспортерах, так и на их американских партнерах, включая импортеров, оптовиков, представителей розничной торговли, а также на самих потребителях.
https://1prime.ru/20250403/medvedev-856352235.html
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/01/764010129_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_45894ce9a4df418cc96d5deada2c2ed3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, дональд трамп, сша, мировая экономика, ес, алкоголь
Экономика, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, США, Мировая экономика, ЕС, алкоголь
14:54 03.04.2025
 
Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США

Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта на 800 млн евро из-за пошлин США

© fotolia.com / peterbroadbent1Коньяк
Коньяк - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© fotolia.com / peterbroadbent1
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 3 апр - ПРАЙМ. Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS).
Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
"Во Франции можно опасаться снижения экспорта на примерно 800 миллионов евро, это цифра в отношении 27 стран ЕС составляет 1,6 миллиарда", - сказано в пресс-релизе федерации.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Последствия от введения пошлин США будут глобальными, заявил Медведев
14:45
Выражая сожаление о введении американских пошлин, в федерации утверждают, что решение Вашингтона негативно скажется как на французских экспортерах, так и на их американских партнерах, включая импортеров, оптовиков, представителей розничной торговли, а также на самих потребителях.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯДональд ТрампСШАМировая экономикаЕСалкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала