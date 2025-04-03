https://1prime.ru/20250403/alkogol-856352909.html

Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США

Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Экспортеры алкоголя Франции опасаются падения экспорта из-за пошлин США

Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:54+0300

2025-04-03T14:54+0300

2025-04-03T14:54+0300

экономика

франция

дональд трамп

сша

мировая экономика

ес

алкоголь

https://cdnn.1prime.ru/img/76401/01/764010129_0:396:5184:3312_1920x0_80_0_0_dea30649be32d2c434ed42d3eee9ef80.jpg

ПАРИЖ, 3 апр - ПРАЙМ. Экспортеры французского алкоголя опасаются снижения экспорта на 800 миллионов евро на фоне новых импортных пошлин США, говорится в пресс-релизе Федерации экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS). Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Во Франции можно опасаться снижения экспорта на примерно 800 миллионов евро, это цифра в отношении 27 стран ЕС составляет 1,6 миллиарда", - сказано в пресс-релизе федерации. Выражая сожаление о введении американских пошлин, в федерации утверждают, что решение Вашингтона негативно скажется как на французских экспортерах, так и на их американских партнерах, включая импортеров, оптовиков, представителей розничной торговли, а также на самих потребителях.

https://1prime.ru/20250403/medvedev-856352235.html

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, дональд трамп, сша, мировая экономика, ес, алкоголь