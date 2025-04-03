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Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин
Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T04:48+0300
2025-04-03T04:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
буэнос-айрес
дональд трамп
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Я думаю, что, конечно, это (введение пошлин - ред), скорее всего, нанесет ущерб другим экономикам, но это знаменует собой начало эры протекционизма, в которой национальные интересы будут превалировать над глобалистскими отношениями", - считает он. "Эта тарифная политика направлена на протекционизм в отношении американских отраслей и рабочей силы, но она может маскировать и другие цели, связанные с огромной задолженностью, которую имеют Соединенные Штаты", - добавил Ламеса. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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мировая экономика, сша, буэнос-айрес, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, БУЭНОС-АЙРЕС, Дональд Трамп
04:48 03.04.2025
 
Аргентинский аналитик оценил введение Трампом новых пошлин

Аргентинский аналитик Ламеса: новые пошлины Трампа знаменуют начало эры протекционизма

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, знаменуют начало эры протекционизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
"Я думаю, что, конечно, это (введение пошлин - ред), скорее всего, нанесет ущерб другим экономикам, но это знаменует собой начало эры протекционизма, в которой национальные интересы будут превалировать над глобалистскими отношениями", - считает он.
"Эта тарифная политика направлена на протекционизм в отношении американских отраслей и рабочей силы, но она может маскировать и другие цели, связанные с огромной задолженностью, которую имеют Соединенные Штаты", - добавил Ламеса.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБУЭНОС-АЙРЕСДональд Трамп
 
 
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