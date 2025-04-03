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МИД Армении заявил о намерении продолжать диалог с Москвой

МИД Армении заявил о намерении продолжать диалог с Москвой - 03.04.2025, ПРАЙМ

МИД Армении заявил о намерении продолжать диалог с Москвой

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в поздравительном послании российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с 33-летием установления дипломатических отношений между... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:23+0300

2025-04-03T12:23+0300

2025-04-03T12:23+0300

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ЕРЕВАН, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в поздравительном послании российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с 33-летием установления дипломатических отношений между странами заявил, что Ереван нацелен на продолжение и расширение диалога с РФ. "За этот сравнительно короткий исторический промежуток времени, благодаря совместной конструктивной и плодотворной работе, межгосударственные отношения между Арменией и Россией укреплялись и расширялись, опираясь на многовековую дружбу наших народов. В современных условиях меняющейся архитектуры международных отношений важно продолжить наше партнерское взаимодействие на основе интересов наших государств и во благо наших стран и народов", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского МИД. "Ориентируемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах и нацелены на продолжение и расширение содержательного диалога, всецело отвечающего интересам наших стран", - заявил Мирзоян.

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