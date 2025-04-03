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Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - 03.04.2025, ПРАЙМ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T05:25+0300

2025-04-03T05:25+0300

2025-04-03T05:25+0300

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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - ПРАЙМ. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчётом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА противника", - сообщили в военном ведомстве. Основной задачей артиллеристов 122-миллиметровых буксируемых орудий "Д-30" группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО в Херсонской области является поддержка мотострелковых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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общество , херсонская область, черное море, рф, минобороны рф, всу