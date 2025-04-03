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Австралия пригрозила применением торгового соглашения из-за пошлин США

Австралия пригрозила применением торгового соглашения из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Австралия пригрозила применением торгового соглашения из-за пошлин США

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил применить механизм разрешения споров, предусмотренный соглашением о свободной торговле (AUSFTA), в ответ на | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:39+0300

2025-04-03T19:39+0300

2025-04-03T19:39+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил применить механизм разрешения споров, предусмотренный соглашением о свободной торговле (AUSFTA), в ответ на введение США импортных пошлин, заявил глава австралийского правительства на брифинге в четверг. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Австралии составила 10%. "Австралийский народ имеет полное право рассматривать действия администрации Трампа как подрывающие наши свободные и справедливые торговые отношения… Наше существующее соглашение о свободной торговле с США содержит механизмы разрешения споров. Но мы хотим решить этот вопрос, не прибегая к их использованию", - приводит телеканал ABC слова Альбанезе. По данным издания, еще до объявления новых торговых ограничений правительство Австралии рассматривало возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организации с обвинением в нарушении торгового соглашения. Как уточняет телеканал, ранее офис торгового представительства США опубликовал отчет, в котором австралийский режим биобезопасности, запрещающий импорт говядины, свинины и птицы, определялся в качестве одной из главных проблем двусторонней торговли. В свою очередь, Альбанезе заверил, что Австралия не будет ослаблять свои законы о биобезопасности, чтобы избежать американских пошлин, и не намерена вводить контрмеры. Вместо этого премьер объявил о финансовой поддержке для пострадавших отраслей, производящих экспортные товары. США являются одним из ключевых рынков для австралийского экспорта. По данным за 2024 год, общий объем экспорта австралийской продукции составил более 14 миллиардов долларов. Основные статьи экспорта включают мясную продукцию (4 миллиарда долларов), драгоценные металлы (2 миллиарда долларов) и фармацевтические препараты (1,35 миллиарда долларов).

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австралия, сша, рынки, дональд трамп, вто, пошлины