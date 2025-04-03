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Минпромторг ожидает снижения продаж новых автомобилей в России

Минпромторг ожидает снижения продаж новых автомобилей в России - 03.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает снижения продаж новых автомобилей в России

Прирост продаж автомобилей возможен по истечении сроков депозитов россиян с высокими ставками, тем временем в марте снижение продаж новых автомобилей в России... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T08:59+0300

2025-04-03T08:59+0300

2025-04-03T08:59+0300

экономика

бизнес

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минпромторг

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Прирост продаж автомобилей возможен по истечении сроков депозитов россиян с высокими ставками, тем временем в марте снижение продаж новых автомобилей в России составит порядка 40% в годовом выражении, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "Некоторый прирост продаж можно будет ожидать тогда, когда у населения начнут истекать сроки депозитов по высоким ставкам и деньги будут высвобождаться. Пока до этого далеко, и рынок замирает в ожидании ценовых войн, которые могут быть вызваны давлением стоков. По итогам марта снижение будет еще более заметным, чем в феврале, – около 40% в годовом выражении", - сказал Каримов в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о ситуации с продажами новых машин на российском автомобильном рынке. Он отметил при этом, что продажи иномарок падают сильнее, чем продажи отечественных моделей, а динамика рынка в прошлом году превысила целевые значения. "По отраслевой стратегии продажи всех видов автотехники в 2024 году должны были быть на уровне около 1,3 миллиона авто, а по факту превысили 1,8 миллиона штук. В сравнении с 2024 годом при прочих равных 2025 год может показать снижение около 10-15%", - добавил Каримов. По его словам, в этом году на автомобильном рынке наблюдается коррекция, а в последующие годы Минпромторг ожидает возвращения динамики продаж к тем значениям, которые заложены в стратегии. "Сейчас мы как раз смотрим, какие дополнительные инструменты можно применить, чтобы поддержать продажи", - отметил замминистра.

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бизнес, россия, минпромторг