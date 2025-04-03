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ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ - 03.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ
ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА | 03.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА
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Банк России, Эльвира Набиуллина
11:32 03.04.2025
 
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ

Набиуллина: ЦБ ведет переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА
 
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