https://1prime.ru/20250403/banki-856343799.html
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ - 03.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ
ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:32+0300
2025-04-03T11:32+0300
2025-04-03T11:32+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e3623fc786fca6ffd8862aa186973827.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6028f0adfb3af42c609e5b65bfcd7f44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ рассказал о переговорах с зарубежными банками об открытии филиалов в РФ
Набиуллина: ЦБ ведет переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в РФ