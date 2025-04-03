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Стоимость биткоина падает на 6 процентов
Стоимость биткоина падает на 6 процентов - 03.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина падает на 6 процентов
Стоимость биткоина в четверг снижается примерно на 6%, торгуясь ниже 82 тысяч долларов за монету на фоне ухода трейдеров от риска после объявления президента... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T20:44+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается примерно на 6%, торгуясь ниже 82 тысяч долларов за монету на фоне ухода трейдеров от риска после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск дешевел на 6,02% за сутки - до 81 735,7 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,16% - в среднем до 81 726,68 доллара. Динамика также приводится за сутки. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В результате в четверг инвесторы склонны к уходу от риска: фондовые индексы США снижаются в пределах 5%, нефть падает в цене почти на 7%, стоимость доллара к мировым валютам уменьшается почти на 1,5%. "Будучи рисковым активом, криптовалюты обычно плохо торговались в периоды неопределенности после таких заявлений, как стабильно высокие ставки или введение торговых пошлин", - сказал агентству Блумберг президент Ava Labs Джон Ву (John Wu).
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биткоин, сша, дональд трамп, пошлины
Криптовалюта, Биткоин, США, Дональд Трамп, пошлины
Стоимость биткоина падает на 6 процентов
Стоимость биткоина падает на 6%, опустившись ниже $82 тысяч
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается примерно на 6%, торгуясь ниже 82 тысяч долларов за монету на фоне ухода трейдеров от риска после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск дешевел на 6,02% за сутки - до 81 735,7 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,16% - в среднем до 81 726,68 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Глава минсельхоза США спрогнозировал итог введения пошлин
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В результате в четверг инвесторы склонны к уходу от риска: фондовые индексы США снижаются в пределах 5%, нефть падает в цене почти на 7%, стоимость доллара к мировым валютам уменьшается почти на 1,5%.
"Будучи рисковым активом, криптовалюты обычно плохо торговались в периоды неопределенности после таких заявлений, как стабильно высокие ставки или введение торговых пошлин", - сказал агентству Блумберг президент Ava Labs Джон Ву (John Wu).