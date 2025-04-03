https://1prime.ru/20250403/bitkoin-856364203.html

Стоимость биткоина падает на 6 процентов

Стоимость биткоина падает на 6 процентов - 03.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина падает на 6 процентов

Стоимость биткоина в четверг снижается примерно на 6%, торгуясь ниже 82 тысяч долларов за монету на фоне ухода трейдеров от риска после объявления президента... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T20:44+0300

2025-04-03T20:44+0300

2025-04-03T20:44+0300

криптовалюта

биткоин

сша

дональд трамп

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается примерно на 6%, торгуясь ниже 82 тысяч долларов за монету на фоне ухода трейдеров от риска после объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск дешевел на 6,02% за сутки - до 81 735,7 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,16% - в среднем до 81 726,68 доллара. Динамика также приводится за сутки. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В результате в четверг инвесторы склонны к уходу от риска: фондовые индексы США снижаются в пределах 5%, нефть падает в цене почти на 7%, стоимость доллара к мировым валютам уменьшается почти на 1,5%. "Будучи рисковым активом, криптовалюты обычно плохо торговались в периоды неопределенности после таких заявлений, как стабильно высокие ставки или введение торговых пошлин", - сказал агентству Блумберг президент Ava Labs Джон Ву (John Wu).

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856363447.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, сша, дональд трамп, пошлины