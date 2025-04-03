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Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября - 03.04.2025, ПРАЙМ
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября
Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, заявил в четверг журналистам на полях двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе руководитель чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский, передает агентство ЧТК. "Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Поставки артиллерийских снарядов (на Украину - ред.) могут продолжаться до сентября", - приводит агентство слова Липавского. В рамках инициативы по боеприпасам Чехия собирает в третьих странах артиллерийские снаряды различного калибра для ВСУ при финансировании этой акции рядом западных стран. В 2024 году, согласно данным агентства, таким образом на Украину было поставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов. Как утверждает Липавский, эта инициатива привела к сокращению артиллерийского превосходства России в конфликте на Украине на 500%. "Было 1:10, а сегодня 1:2", - сказал глава чешского МИД. Агентство ЧТК уточняет, что целью Чехии является поставка на Украину в 2025 году "по 125 тысяч единиц боеприпасов в месяц".
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общество , украина, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, НАТО
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября
Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ профинансирована до сентября 2025 года
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, заявил в четверг журналистам на полях двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе руководитель чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский, передает агентство ЧТК.
"Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Поставки артиллерийских снарядов (на Украину - ред.) могут продолжаться до сентября", - приводит агентство слова Липавского.
В рамках инициативы по боеприпасам Чехия собирает в третьих странах артиллерийские снаряды различного калибра для ВСУ при финансировании этой акции рядом западных стран. В 2024 году, согласно данным агентства, таким образом на Украину было поставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов.
Как утверждает Липавский, эта инициатива привела к сокращению артиллерийского превосходства России в конфликте на Украине на 500%.
"Было 1:10, а сегодня 1:2", - сказал глава чешского МИД.
Агентство ЧТК уточняет, что целью Чехии является поставка на Украину в 2025 году "по 125 тысяч единиц боеприпасов в месяц".
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"