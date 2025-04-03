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Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября - 03.04.2025, ПРАЙМ
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября
Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:26+0300
2025-04-03T15:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, заявил в четверг журналистам на полях двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе руководитель чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский, передает агентство ЧТК. "Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Поставки артиллерийских снарядов (на Украину - ред.) могут продолжаться до сентября", - приводит агентство слова Липавского. В рамках инициативы по боеприпасам Чехия собирает в третьих странах артиллерийские снаряды различного калибра для ВСУ при финансировании этой акции рядом западных стран. В 2024 году, согласно данным агентства, таким образом на Украину было поставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов. Как утверждает Липавский, эта инициатива привела к сокращению артиллерийского превосходства России в конфликте на Украине на 500%. "Было 1:10, а сегодня 1:2", - сказал глава чешского МИД. Агентство ЧТК уточняет, что целью Чехии является поставка на Украину в 2025 году "по 125 тысяч единиц боеприпасов в месяц".
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общество , украина, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, НАТО
15:26 03.04.2025
 
Чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ профинансировали до сентября

Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ профинансирована до сентября 2025 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, заявил в четверг журналистам на полях двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе руководитель чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский, передает агентство ЧТК.
"Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов. Поставки артиллерийских снарядов (на Украину - ред.) могут продолжаться до сентября", - приводит агентство слова Липавского.
В рамках инициативы по боеприпасам Чехия собирает в третьих странах артиллерийские снаряды различного калибра для ВСУ при финансировании этой акции рядом западных стран. В 2024 году, согласно данным агентства, таким образом на Украину было поставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов.
Как утверждает Липавский, эта инициатива привела к сокращению артиллерийского превосходства России в конфликте на Украине на 500%.
"Было 1:10, а сегодня 1:2", - сказал глава чешского МИД.
Агентство ЧТК уточняет, что целью Чехии является поставка на Украину в 2025 году "по 125 тысяч единиц боеприпасов в месяц".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"
13:03
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАНАТО
 
 
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