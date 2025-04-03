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Бразилия будет защищать интересы своих производителей

Бразилия будет защищать интересы своих производителей - 03.04.2025, ПРАЙМ

Бразилия будет защищать интересы своих производителей

Добавлены подробности (4-й абзац). | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T02:23+0300

2025-04-03T02:23+0300

2025-04-03T02:23+0300

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Добавлены подробности (4-й абзац). БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии сожалеет о решении американского правительства о введении со 2 апреля дополнительных пошлин в размере 10% на поставки из Бразилии. Эти новые меры, как и пошлины, уже введенные в отношении сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, нарушают обязательства США перед Всемирной торговой организацией", - говорится в сообщении. "Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться защищать интересы национальных производителей", - добавило правительство. Кабмин отметил, что остается открытым для диалога с США, чтобы как можно скорее отменить объявленные пошлины. Вместе с тем власти страны рассмотрят все возможные ответные действия, включая обращение в ВТО для защиты законных национальных интересов. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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мировая экономика, сша, бразилия, дональд трамп, вто