Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/britanija-856332098.html
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Добавлены подробности и бэкграунд | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T01:26+0300
2025-04-03T01:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
великобритания
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856332098.jpg?1743632787
Добавлены подробности и бэкграунд МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс. "США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph. Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
сша
великобритания
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, великобритания, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп
01:26 03.04.2025
 
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

Глава Минторга Рейнольдс: Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности и бэкграунд
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс.
"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph.
Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала