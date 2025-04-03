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Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Добавлены подробности и бэкграунд | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T01:26+0300
2025-04-03T01:26+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс.
"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph.
Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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мировая экономика, сша, великобритания, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп
Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Глава Минторга Рейнольдс: Британия продолжит добиваться торгового соглашения с США
Добавлены подробности и бэкграунд
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Великобритания продолжит добиваться торгового соглашения с США после введения президентов США Дональдом Трампом 10%-ных пошлин на британские товары, заявил министр торговли и предпринимательства королевства Джонатан Рейнольдс.
"США - наш ближайший союзник, поэтому наш подход - сохранять спокойствие и приверженность заключению этой сделки, которая, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня", - цитирует слова Рейнольдса издание Telegraph.
Министр добавил, что у Великобритании есть необходимые инструменты, чтобы защитить национальную экономику от последствий введения Трампом пошлин, и готова ими воспользоваться, а также продолжит взаимодействовать с британским бизнесом для оценки наносимого ими урона.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.