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Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом

Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом - 03.04.2025, ПРАЙМ

Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел на Кубу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:25+0300

2025-04-03T06:25+0300

2025-04-03T06:25+0300

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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел на Кубу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что заместитель председателя правительства примет участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, Чернышенко проведет рабочую встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фалькон Эрнандесом. Также вице-премьер посетит исторические комплексы в Сантьяго-де-Куба, включая место захоронения главнокомандующего Фиделя Кастро и могилу национальных Героев Кубы на Кладбище Санта-Ифигения, II Восточный фронт "Франк Паис Гарсия" и Казармы Монкада. В столице Кубы – город Гавана – зампред правительства примет участие в старте работы выставки "Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений" компании Группы компаний "Геокуба", одним из ключевых партнеров которой является Московский государственный университет геодезии и картографии, а также посетит образовательные и производственные площадки. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

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россия, мировая экономика, куба, гавана, дмитрий чернышенко