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Глава РФПИ рассказал о перспективах сотрудничества с США в экономике

Глава РФПИ рассказал о перспективах сотрудничества с США в экономике - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ рассказал о перспективах сотрудничества с США в экономике

Восстановление диалога между Россией и США — непростой процесс, но каждый разговор дает возможность дальнейшего продвижения, заявил глава РФПИ,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:52+0300

2025-04-03T11:52+0300

2025-04-03T12:12+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Восстановление диалога между Россией и США — непростой процесс, но каждый разговор дает возможность дальнейшего продвижения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев в эти дни находится в Вашингтоне по поручению главы государства. "Восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — написал Дмитриев в своем Telegram-канале. По его словам, важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации экс-президента США Джо Байдена.Он добавил, что "реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере". "По итогам встреч дам краткие комментарии", — заключил спецпредставитель президента.

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россия, кирилл дмитриев, сша, рфпи