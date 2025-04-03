https://1prime.ru/20250403/dmitriev-856365769.html

Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне

Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне - 03.04.2025, ПРАЙМ

Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T22:40+0300

2025-04-03T22:40+0300

2025-04-03T22:40+0300

экономика

кирилл дмитриев

петер сийярто

сша

венгрия

россия

рфпи

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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтоне. "Мы были рады услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сейчас ведет переговоры в Вашингтоне, это первый высокопоставленный российский визит с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

https://1prime.ru/20250402/aktsii-856328655.html

сша

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кирилл дмитриев, петер сийярто, сша, венгрия, россия, рфпи