Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/dmitriev-856365769.html
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне - 03.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T22:40+0300
2025-04-03T22:40+0300
экономика
кирилл дмитриев
петер сийярто
сша
венгрия
россия
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтоне. "Мы были рады услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сейчас ведет переговоры в Вашингтоне, это первый высокопоставленный российский визит с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
https://1prime.ru/20250402/aktsii-856328655.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_380256bf5281a066e82ad0d4ea4015d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кирилл дмитриев, петер сийярто, сша, венгрия, россия, рфпи
Экономика, Кирилл Дмитриев, Петер Сийярто, США, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, РФПИ
22:40 03.04.2025
 
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне

Сийярто назвал позитивными и обнадеживающими переговоры Дмитриева в Вашингтоне

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтоне.
"Мы были рады услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сейчас ведет переговоры в Вашингтоне, это первый высокопоставленный российский визит с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США
2 апреля, 21:49
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевПетер СийяртоСШАВЕНГРИЯРОССИЯРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала