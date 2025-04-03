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Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне - 03.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T22:40+0300
2025-04-03T22:40+0300
2025-04-03T22:40+0300
экономика
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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтоне. "Мы были рады услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сейчас ведет переговоры в Вашингтоне, это первый высокопоставленный российский визит с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
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Экономика, Кирилл Дмитриев, Петер Сийярто, США, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, РФПИ
Сийярто дал оценку переговорам Дмитриева в Вашингтоне
Сийярто назвал позитивными и обнадеживающими переговоры Дмитриева в Вашингтоне
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал позитивным и обнадеживающим факт переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтоне.
"Мы были рады услышать, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сейчас ведет переговоры в Вашингтоне, это первый высокопоставленный российский визит с начала войны, что является еще более позитивным и обнадеживающим", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
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