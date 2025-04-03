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Дмитриев: прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Дмитриев: прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться
Дмитриев: прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться - 03.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев: прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T23:57+0300
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сша
кирилл дмитриев
россия
авиация
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией. "Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
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сша, кирилл дмитриев, россия, авиация
США, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, авиация
23:57 03.04.2025
 
Дмитриев: прямое авиасообщение между РФ и США может возобновиться

Дмитриев: ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США

© Unsplash/Kevin McMahonВид на центральный парк Нью-Йорка, США
Вид на центральный парк Нью-Йорка, США
© Unsplash/Kevin McMahon
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией.
"Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал Дмитриев российским журналистам в Вашингтоне.
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 22:40
 
СШАКирилл ДмитриевРОССИЯавиация
 
 
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