https://1prime.ru/20250403/dodik-856353319.html
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск - 03.04.2025, ПРАЙМ
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:14+0300
2025-04-03T15:14+0300
2025-04-03T15:14+0300
политика
россия
сербия
общество
милорад додик
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/08/838210860_0:0:2793:1571_1920x0_80_0_0_86f6d018493a0d561bcb802de96a2179.jpg
БЕЛГРАД, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера на его розыск по запросу суда БиГ. Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. "Могу сказать, что мне звонили позже и из некоторых других стран. Венгрия участвовала в этом вопросе, Россия, Черногория и некоторые другие страны. Мы выясним все: кто это инициировал, как к этому подошел, и будем им очень благодарны - не потому, что они спасают Додика, Стевандича, а потому что они сохраняют веру в справедливость для. Мы должны это реабилитировать и восстановить все, что уничтожили эти негодяи в Сараево", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Сербии. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича.
https://1prime.ru/20250401/peregovory-856294009.html
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/08/838210860_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e820c4b1e7ca41cb8d3d5d46df0a26a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, общество , милорад додик
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Общество , Милорад Додик
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
Додик поблагодарил Россию и ряд стран за отказ Интерпола от ордера на его розыск
БЕЛГРАД, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера на его розыск по запросу суда БиГ.
Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
"Могу сказать, что мне звонили позже и из некоторых других стран. Венгрия участвовала в этом вопросе, Россия, Черногория и некоторые другие страны. Мы выясним все: кто это инициировал, как к этому подошел, и будем им очень благодарны - не потому, что они спасают Додика, Стевандича, а потому что они сохраняют веру в справедливость для. Мы должны это реабилитировать и восстановить все, что уничтожили эти негодяи в Сараево", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Сербии.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича.
Путин принял президента Республики Сербской БиГ Додика, сообщил Песков