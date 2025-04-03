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Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск - 03.04.2025, ПРАЙМ
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:14+0300
2025-04-03T15:14+0300
политика
россия
сербия
общество
милорад додик
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БЕЛГРАД, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера на его розыск по запросу суда БиГ. Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. "Могу сказать, что мне звонили позже и из некоторых других стран. Венгрия участвовала в этом вопросе, Россия, Черногория и некоторые другие страны. Мы выясним все: кто это инициировал, как к этому подошел, и будем им очень благодарны - не потому, что они спасают Додика, Стевандича, а потому что они сохраняют веру в справедливость для. Мы должны это реабилитировать и восстановить все, что уничтожили эти негодяи в Сараево", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Сербии. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича.
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россия, сербия, общество , милорад додик
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Общество , Милорад Додик
15:14 03.04.2025
 
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск

Додик поблагодарил Россию и ряд стран за отказ Интерпола от ордера на его розыск

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 3 апр - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поблагодарил Россию, Венгрию и Черногорию за вклад в отказ Интерпола от выдачи ордера на его розыск по запросу суда БиГ.
Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
"Могу сказать, что мне звонили позже и из некоторых других стран. Венгрия участвовала в этом вопросе, Россия, Черногория и некоторые другие страны. Мы выясним все: кто это инициировал, как к этому подошел, и будем им очень благодарны - не потому, что они спасают Додика, Стевандича, а потому что они сохраняют веру в справедливость для. Мы должны это реабилитировать и восстановить все, что уничтожили эти негодяи в Сараево", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Сербии.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича.
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