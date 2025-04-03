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Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей
Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей - 03.04.2025, ПРАЙМ
Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей
Столичные самозанятые заработали более 1,6 триллиона рублей на 1 марта за все время действия налога на профессиональный доход в Москве, начиная с 1 января 2019... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:05+0300
2025-04-03T09:05+0300
экономика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Столичные самозанятые заработали более 1,6 триллиона рублей на 1 марта за все время действия налога на профессиональный доход в Москве, начиная с 1 января 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. "На 1 марта 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 миллиона человек. Это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, превысил 1,6 триллиона рублей", - рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. В пресс-службе также отметили, что в январе-феврале 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,1 миллиарда рублей: на 41% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступили более 42 миллиардов рублей налога. Средний размер чека на конец февраля 2025 года составил 3028 рублей.
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россия, москва
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
09:05 03.04.2025
 
Доход самозанятых в Москве превысил 1,6 триллиона рублей

Доход самозанятых в Москве на 1 марта превысил 1,6 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта в Москве
Движение транспорта в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Столичные самозанятые заработали более 1,6 триллиона рублей на 1 марта за все время действия налога на профессиональный доход в Москве, начиная с 1 января 2019 года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
"На 1 марта 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло 1,97 миллиона человек. Это 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, превысил 1,6 триллиона рублей", - рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе также отметили, что в январе-феврале 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,1 миллиарда рублей: на 41% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступили более 42 миллиардов рублей налога. Средний размер чека на конец февраля 2025 года составил 3028 рублей.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВА
 
 
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