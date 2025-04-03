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Раскрыты два сценария, при которых доллар снова будет стоить 100 рублей - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыты два сценария, при которых доллар снова будет стоить 100 рублей
Раскрыты два сценария, при которых доллар снова будет стоить 100 рублей - 03.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыты два сценария, при которых доллар снова будет стоить 100 рублей
Рубль завершил первый квартал с выраженной тенденцией к укреплению, что отражает его устойчивость на фоне текущей экономической политики. Однако вариант... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:02+0300
2025-04-03T02:02+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль завершил первый квартал с выраженной тенденцией к укреплению, что отражает его устойчивость на фоне текущей экономической политики. Однако вариант возврата к 100 рублям за доллар сохраняется, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, замедление темпов роста промышленного производства (в феврале с 2,2% до 0,2%) и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе (PMI в марте достиг 48,2 пунктов, минимума с мая 2022 года) указывают на возможное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Это, в свою очередь, может ограничить потенциал дальнейшего роста рубля.В краткосрочной перспективе курс доллара ожидается в диапазоне 81-87 рублей, евро – 88-94 рубля, юаня – 11,10-12 рублей.“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, - считает Шнейдерман.На начало второго квартала текущего года курс рубля во многом будет зависеть от внешнеполитической ситуации и действий ЦБ. Если политика регулятора останется жесткой, потенциал укрепления рубля сохраняется, но он будет ограничен слабеющей экономической активностью.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, доллар, доллар сша
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, доллар, Доллар США
02:02 03.04.2025
 
Раскрыты два сценария, при которых доллар снова будет стоить 100 рублей

Эксперт Шнейдерман: доллар снова будет стоить 100 рублей в двух случаях

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль завершил первый квартал с выраженной тенденцией к укреплению, что отражает его устойчивость на фоне текущей экономической политики. Однако вариант возврата к 100 рублям за доллар сохраняется, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
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По его словам, замедление темпов роста промышленного производства (в феврале с 2,2% до 0,2%) и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе (PMI в марте достиг 48,2 пунктов, минимума с мая 2022 года) указывают на возможное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Это, в свою очередь, может ограничить потенциал дальнейшего роста рубля.
В краткосрочной перспективе курс доллара ожидается в диапазоне 81-87 рублей, евро – 88-94 рубля, юаня – 11,10-12 рублей.
“Возврат к 100 рублям за доллар и выше возможен в случае срыва переговоров между Россией и США, что приведет к усилению санкционного давления. Либо на фоне падения цен на нефть Brent ниже 70 долларов за баррель”, - считает Шнейдерман.
На начало второго квартала текущего года курс рубля во многом будет зависеть от внешнеполитической ситуации и действий ЦБ. Если политика регулятора останется жесткой, потенциал укрепления рубля сохраняется, но он будет ограничен слабеющей экономической активностью.
 
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