https://1prime.ru/20250403/dollar-856358023.html
Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире
Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире - 03.04.2025, ПРАЙМ
Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире
Немецкий Deutsche Bank предупреждает о риске кризиса доверия к доллару на фундаментальных валютных факторах, при этом после объявления президентом США Дональдом | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:55+0300
2025-04-03T16:55+0300
2025-04-03T16:55+0300
экономика
рынки
финансы
deutsche bank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank предупреждает о риске кризиса доверия к доллару на фундаментальных валютных факторах, при этом после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин американская валюта уже "испытала давление продаж", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя банка. "Наша общая идея заключается в том, что серьезные изменения в распределении потоков капитала могут произойти вследствие фундаментальных валютных факторов, а колебания валютных курсов станут неупорядоченными", - приводит слова представителя Deutsche Bank Джорджа Саравелоса (George Saravelos). Агентство отмечает, что доллар, считающийся надежным активом, испытал давление продаж в четверг после объявления Трампом о новых импортных пошлинах накануне, что вызвало опасения рецессии в стране. Так, по состоянию на 16.40 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) обваливается на 1,97%, до 101,63 пункта. При этом Саравелос добавил, что ускорение падения курса доллара было бы нежелательным для мировых центральных банков. "Последнее, чего желает Европейский центральный банк - это навязанного извне дезинфляционного шока из-за потери доверия к доллару и резкого повышения курса евро наряду с пошлинами", - передаёт Рейтер его слова. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://1prime.ru/20250403/ryabkov-856345110.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4923c53f8e00c999f896bbc6b4a56c44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, финансы, deutsche bank
Экономика, Рынки, Финансы, Deutsche Bank
Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире
Reuters: Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару в мире
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Немецкий Deutsche Bank предупреждает о риске кризиса доверия к доллару на фундаментальных валютных факторах, при этом после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин американская валюта уже "испытала давление продаж", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя банка.
"Наша общая идея заключается в том, что серьезные изменения в распределении потоков капитала могут произойти вследствие фундаментальных валютных факторов, а колебания валютных курсов станут неупорядоченными", - приводит слова представителя Deutsche Bank Джорджа Саравелоса (George Saravelos).
Агентство отмечает, что доллар, считающийся надежным активом, испытал давление продаж в четверг после объявления Трампом о новых импортных пошлинах накануне, что вызвало опасения рецессии в стране.
Так, по состоянию на 16.40 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) обваливается на 1,97%, до 101,63 пункта.
При этом Саравелос добавил, что ускорение падения курса доллара было бы нежелательным для мировых центральных банков. "Последнее, чего желает Европейский центральный банк - это навязанного извне дезинфляционного шока из-за потери доверия к доллару и резкого повышения курса евро наряду с пошлинами", - передаёт Рейтер его слова.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Страны БРИКС не разрабатывают альтернативу доллару, заявил Рябков