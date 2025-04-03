https://1prime.ru/20250403/dollar-856361159.html

Стоимость доллара к евро падает сильнейшими темпами почти за 9,5 лет

Стоимость доллара к евро падает сильнейшими темпами почти за 9,5 лет - 03.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара к евро падает сильнейшими темпами почти за 9,5 лет

Стоимость евро к доллару в четверг днем подскакивает сильнейшими темпами с начала декабря 2015 года после объявления президентом США Дональдом Трампом о... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T18:25+0300

2025-04-03T18:25+0300

2025-04-03T18:25+0300

экономика

сша

рынки

доллар

евро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем подскакивает сильнейшими темпами с начала декабря 2015 года после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару рос на 2,31%, до 1,1111 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,086 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,48 иены со 149,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 2,14%, до 101,45 пункта. Стоимость доллара к евро снижается примерно на 2,3%, сильнейшими суточными темпами с начала декабря 2015 года, или за 9 лет и 4 месяца, тогда снижение составляло чуть более 3%. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Тарифный режим подрывает доверие к США и будет иметь более негативные последствия для американских потребителей и компаний, если он сохранится на сколько-нибудь значительный срок. Это оттолкнет инвесторов от США и приведет к снижению курса доллара", - рассказала агентству Блумберг портфельный менеджер и глава валютного отдела Lord Abbett & Co. Лиа Трауб (Leah Traub). Инвесторы обратили внимание и на макростатистику четверга. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте поднялся до 50,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, показатель ожидался на уровне 50,4 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 50,8% с уровня февраля в 53,5%, сообщил американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Прогноз предполагал снижение лишь до 53%.

https://1prime.ru/20250403/dollar-856358023.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, рынки, доллар, евро