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Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами

Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами - 03.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами

Белый дом провёл закрытую телефонную конференцию с представителями республиканцев в Палате представителей США, чтобы обеспечить единство партии по вопросу новых | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T03:54+0300

2025-04-03T03:54+0300

2025-04-03T03:54+0300

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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Белый дом провёл закрытую телефонную конференцию с представителями республиканцев в Палате представителей США, чтобы обеспечить единство партии по вопросу новых импортных пошлин президента Дональда Трампа, сообщает Fox News. Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в ходе беседы подчеркнул масштаб изменений в торговой политике страны, которых "не было со времён окончания Второй мировой войны". "США десятилетиями страдали от нечестных торговых практик, снизив собственные тарифы для стимулирования глобальной торговли", — заявил Грир республиканцам в Конгрессе. При этом он сообщил, что исключения из тарифов предусмотрены для зарубежных товаров, которые уже облагаются пошлинами США, чтобы избежать двойного налогообложения. Источник Fox News также уточнил, что подобная коммуникация Белого дома с членами Палаты представителей по вопросам торговой политики была организована впервые. Некоторые республиканцы уже выразили опасения относительно последствий введения пошлин. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз ранее поддержала предложение демократов освободить Канаду от тарифов, заявив, что рост цен в результате введения пошлин "ударит по семьям, которые меньше всего могут себе это позволить". Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, fox news