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Эксперт оценил последствия введения пошлин на импорт из ряда стран
Эксперт оценил последствия введения пошлин на импорт из ряда стран - 03.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия введения пошлин на импорт из ряда стран
Введение пошлин на импорт товаров из ряда стран вряд ли поможет США решить проблему госдолга и дефицита бюджета, кроме того, может ускориться инфляция и... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T01:08+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Введение пошлин на импорт товаров из ряда стран вряд ли поможет США решить проблему госдолга и дефицита бюджета, кроме того, может ускориться инфляция и замедлиться рост ВВП, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Решить проблему госдолга и дефицита бюджета тарифы вряд ли смогут: их доходы не покроют масштабный дефицит ... а экономическое замедление сократит налоговые поступления", - считает Севостьянов. По данным минфина США, дефицит американского бюджета за первый полный месяц правления Трампа вырос на 28% в годовом выражении и составил 307 миллиардов долларов.
Эксперт также отметил, что пошлины могут усилить инфляцию в США из-за роста цен на импортные товары, например, как это было в 2018-2019 годах в его первый срок. Также может замедлиться рост ВВП, "учитывая снижение потребления и возможные ответные меры партнёров, ударяющие по экспорту".
"Риски стагфляции потенциально существуют, особенно если ФРС продолжит борьбу с инфляцией жёсткой монетарной политикой, усугубляя спад", - подчеркнул эксперт.
За пределами Штатов наиболее уязвимы от введения пошлин электронный сектор Китая, автопром ЕС и мексиканский сельскохозяйственный сектор. При этом из-за снижения торговли и цепочек поставок ВВП этих стран может потерять 0,5-1,5%. "Ответные тарифы и смещение торговых потоков, например в Азию, спровоцируют фрагментацию рынков, рост издержек для бизнеса", - отметил Севостьянов.
В России же действие тарифов США может прийтись на узкие секторы: металлургию (алюминий, сталь) и химическую промышленность. "Однако доля экспорта в США мала, менее 5%, и его можно перенаправить в Азию. Сильнее пострадают компании без диверсификации рынков, то есть работающие только с США. Влияние на ВВП РФ будет ограниченным, но точечные отрасли могут столкнуться с падением доходов", - объяснил эксперт.
Говоря о дальнейшем развитии событий, Севостьянов отметил, что главный вопрос в том, распространится ли торговая война с промышленных товаров на услуги облачного хранения данных и спутникового интернета. "Если ЕС введет такие пошлины на одну из самых прибыльных статей экспорта США - ситуация перейдет в разряд уже настоящей торговой войны и ударит по одному из ключевых центров прибыли очень больших компаний, так как коснется экспорта технологических продуктов на сумму около 300 миллиардов долларов США ежегодно", - заключил он.
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Экономика, Мировая экономика, США, РФ, АЗИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Минфин США, минфин США
Эксперт оценил последствия введения пошлин на импорт из ряда стран
Эксперт Севостьянов: пошлины на импорт товаров из ряда стран вряд ли помогут США
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Введение пошлин на импорт товаров из ряда стран вряд ли поможет США решить проблему госдолга и дефицита бюджета, кроме того, может ускориться инфляция и замедлиться рост ВВП, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Решить проблему госдолга и дефицита бюджета тарифы вряд ли смогут: их доходы не покроют масштабный дефицит ... а экономическое замедление сократит налоговые поступления", - считает Севостьянов. По данным минфина США, дефицит американского бюджета за первый полный месяц правления Трампа вырос на 28% в годовом выражении и составил 307 миллиардов долларов.
Эксперт также отметил, что пошлины могут усилить инфляцию в США из-за роста цен на импортные товары, например, как это было в 2018-2019 годах в его первый срок. Также может замедлиться рост ВВП, "учитывая снижение потребления и возможные ответные меры партнёров, ударяющие по экспорту".
"Риски стагфляции потенциально существуют, особенно если ФРС продолжит борьбу с инфляцией жёсткой монетарной политикой, усугубляя спад", - подчеркнул эксперт.
За пределами Штатов наиболее уязвимы от введения пошлин электронный сектор Китая, автопром ЕС и мексиканский сельскохозяйственный сектор. При этом из-за снижения торговли и цепочек поставок ВВП этих стран может потерять 0,5-1,5%. "Ответные тарифы и смещение торговых потоков, например в Азию, спровоцируют фрагментацию рынков, рост издержек для бизнеса", - отметил Севостьянов.
В России же действие тарифов США может прийтись на узкие секторы: металлургию (алюминий, сталь) и химическую промышленность. "Однако доля экспорта в США мала, менее 5%, и его можно перенаправить в Азию. Сильнее пострадают компании без диверсификации рынков, то есть работающие только с США. Влияние на ВВП РФ будет ограниченным, но точечные отрасли могут столкнуться с падением доходов", - объяснил эксперт.
Говоря о дальнейшем развитии событий, Севостьянов отметил, что главный вопрос в том, распространится ли торговая война с промышленных товаров на услуги облачного хранения данных и спутникового интернета. "Если ЕС введет такие пошлины на одну из самых прибыльных статей экспорта США - ситуация перейдет в разряд уже настоящей торговой войны и ударит по одному из ключевых центров прибыли очень больших компаний, так как коснется экспорта технологических продуктов на сумму около 300 миллиардов долларов США ежегодно", - заключил он.